“المواصفات والمقاييس” تطلق خدمة طلب المنتجات الاستهلاكية غير التجارية عبر “سابر”

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أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تقديم طلب المنتجات الاستهلاكية غير التجارية عبر منصة “سابر” الإلكترونية. وقالت الهيئة إنها تتيح الخدمة أمام المستفيدين لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة. وأبانت أنه يجب تسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونياً بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية. وأوضحت أن هذه الخطوة تعتبر أحد عناصر خطتها الاستراتيجية والمبادرات الموضوعة لتحسين وتطوير منصة “سابر” بشكل مستمر لإزالة أي عوائق قد تقف أمام المستفيدين. Source akhbaar24.argaam





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