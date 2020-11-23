وزير الخارجية: «قمة الرياض» تجسد دور المملكة المؤثر على الصعيد العالمي

هنأ القيادة على النجاح الباهر الذي تحقق..

تقدّم وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بأصدق التهاني إلى القيادة لمناسبة نجاح قمة العشرين بالرياض. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» قال وزير الخارجية: «أتقدم بالتهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد -يحفظهما الله- بمناسبة ما حققته قمة الرياض لمجموعة العشرين من نجاح يجسد دور المملكة الرائد والمؤثر على الصعيد العالمي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البشرية».

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