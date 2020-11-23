السديس يطالب الموظفين ببعض الإجراءات لإراحة المعتمرين والمصلين

شدد على الأخذ بالإجراءات الاحترازية..

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس موظفي وموظفات الرئاسة بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام. وأكد خلال جولته بالمسجد الحرام على الموظفين والموظفات بخدمة بيت الله الحرام وخدمة قاصديه على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة. كما شدد على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم. اقرأ أيضًا: «قمة العشرين».. السديس: بلاد الحرمين الشريفين تخطو واثقة بحزم قادتها وعزم رجالها شؤون الحرمين: انطلاق الدورة العلمية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء السديس مشيدًا بالخطاب الملكي في قمة العشرين: يمثل نبراسًا يُحتذَى ويرسم خارطة طريق تُقتفَى

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