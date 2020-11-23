، رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبا الخيل: سببها يعود لاتساع قاع "الأحمر" من الاتجاه الغربي

أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل لـ"الخليج 365" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.

وطمأن "أبا الخيل" بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.

قاسم الخبراني الرياض

محمد المواسي جازان