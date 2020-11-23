بعد إصابته بشلل رباعي.. شاب سعودي يُبدع في رسم لوحاته برأسه (صور)

︎ :

.



تمكن شاب سعودي يُدعى أكرم العديد، من تحدي إعاقته ليبدع في رسم لوحات تشكيلية برأسه بعدما أصيب بشلل رباعي؛ جراء سقوطه من لعبة خطيرة أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في البطولة الأولى لألعاب المغامرة والتحدي بالكويت قبل 10 سنوات.

وقال العديد الذي كان يعمل معلماً لمادة الحاسب الآلي وقائد الكشفي ولاعب كرة يد، خلال حديثه لـ”العربية”، إنه تعلم استخدام الحاسب الآلي بالرأس وقام بتطويره، وتعلم استخدام فرشاة الرسم بالرأس، مبيناً أنها الطريقة الأولى للرسم على مستوى العالم لذوي الإعاقات الشديدة.

إعلان

وأضاف أنه حصل على كمبيوتر يستخدم بالرأس من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض وابتكر وظيفة للرسم بالرأس بعد أن طور الجهاز ليكون صالحاً لعدة أشياء، مشيراً إلى أنه شارك بأكثر من 650 لوحة فنية في عدد من المعارض الفنية.

وأوضح أن أحد زملائه يساعده في توزيع الألوان على اللوحة القماشية وتغيير ألوان الفرشاة وإعادة توزيع الألوان على اللوحة من أجل صناعة المنظر الجمالي، موضحاً أن طريقة الرسم تعتمد على حركة الرقبة ورسم اللوحة في المخيلة.

وأشار إلى أنه اكتشف موهبته في الرسم خلال جلسات العلاج بالفن التشكيلي وقرر حينها تطوير الجهاز ليتمكن من الرسم بالرأس وذلك بمساعدة الأخصائيين والمتطوعين في مدينة الملك فهد الطبية، مشيراً إلى أنه يرسم بالألوان الاكريرك لجمالها وسهولة استعمالها وتغييرها بما يتناسب مع طبيعة الرسم بالرأس.

Source akhbaar24.argaam

