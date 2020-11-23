شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس

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تعلن شركة القدية للإستثمار (مشروع القدية) عن توفر وظائف (للرجال والنساء) في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير الجدولة (Manager, Scheduling)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، إدارة إنشاءات، إدارة مشاريع) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

– منسق التحرير الفني (Coordinator, Technical Editing)

المتطلبات: بكالوريوس (لغة إنجليزية، صحافة، إعلام) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

– مدير التقارير (Manager, Reporting)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، عمارة وتخطيط، إدارة مشاريع، إدارة إنشاءات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/4/7هـ (الموافق 2020/11/22م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/35Wf8Xi

Source wadhefa

