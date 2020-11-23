مجموعة الراشد تعلن وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس بالرياض والدمام

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تعلن مجموعة الراشد عن توفر وظائف إدارية وفنية في كل من (الرياض، الدمام) للسعوديين حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في عدد من الشركات التابعة لها حسب المسميات والشروط التالية:

– ميكانيكي صناعي – شركة الراشد للأسمنتات – الدمام (Industrial Mechanic)

المتطلبات: دبلوم فني مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الميكانيكا.

– محلل نظم أول – الراشد للإسمنتات – الدمام (Senior System Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس في أي تخصص تقني ويفضل (نظم معلومات) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– مشرف مصنع – الراشد للإسمنتات – الدمام (Plant Supervisor)

المتطلبات: دبلوم فني أو هندسي فأعلى مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– أمين صندوق – الراشد للنقليات – الرياض (Cashier)

المتطلبات: دبلوم (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).

نبذة عن الشركة:

الراشد مجموعة سعودية تأسست قبل خمسة عقود (50 سنة) ولعبت دوراً مهما في تطوير البنية التحتية بالمملكة من خلال الاستثمار في تطوير الأراضي والممتلكات من خلال قطاع العقارات بالشركة، بالإضافة إلى الشراكات التجارية مع الشركات العالمية عبر قطاع الاستثمار، كما تضم المجموعة سبعة مجالات عمل أخرى وهي مواد البناء والاسمنت ومواد التشطيب والمقاولات والمنتجات الصناعية ومنتجات السيارات والمنتجات الغذائية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3kJhU8a

Source wadhefa

