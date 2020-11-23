شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير شوارع رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وواصلت إدارة الخدمات أعمال مراقبة الأسواق، والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية للحد من انتشار «كورونا»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهّرات، إضافةً إلى تكثيف الرقابة على مغاسل الملابس.
من ناحية أخرى، قدّم مختصون بركن الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي فقرات توعوية بأعراض ومضاعفات مرض «السكري» والوقاية منه، وشرح الأنماط الصحية اللازمة للوقاية منه، كتحديد الغذاء الصحي المناسب، وذلك في اليوم العالمي للسكري، في منتزه العبير، تحت عنوان «تحكّم بالسكري».
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