شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأراضي البيضاء في «جوهرة الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة الجبيل، أعمال تنظيف الأراضي البيضاء في مخطط الجوهرة، ضمن جهودها في إزالة المشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

وضمن أعمال البلدية اليومية، الهادفة للحفاظ على الصحة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، نفذت الفرق الميدانية أعمال تعقيم ورش وتنظيف الحاويات في حي الحمراء، إضافة إلى تعقيم ورش مجمع الدوائر الحكومية.