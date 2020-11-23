شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات «النقل التعليمي» تتزين بصور القيادة والان نبدء بالتفاصيل

توشّح أسطول شركة تطوير النقل التعليمي بالشرقية، بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، إضافة لعبارات كُتبت على جانبي الحافلات «نجدد العهد بالوفاء والولاء».

وشارك مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، ومساعدوه والقيادات التعليمية، شركة تطوير النقل التعليمي بالشرقية، برنامجها الذي نظمته، أمس، في حرم مبنى تعليم الشرقية الرئيسي بالدمام، وذلك احتفالًا بالذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله ورعاه».

وقال د. الشلعان، إن الجميع يدرك ويعلم بأن حكومتنا الرشيدة -أيّدها الله-، تسعى بما أولاها المولى «عز وجل» من نِعمٍ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل حراك علمي متسارع يسابق الزمن.

وأضاف: إنها ذكرى بيعة مباركة نشرت الأمل بحياة ملؤها الخير والنماء، حملت في طياتها كل معاني العزة والمكانة الرفيعة، متابعًا: «سيبقى وطننا السعودي قلبًا نابضًا في جسدِ العالم، ليس فقط لأنه يحتضن أطهرَ بقاعِ العالم، وليس لأنه يمتلكُ أغلى الثروات، بل لأنه في ظلِ قيادة حكيمة رشيدة، على رأسها سيّدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزِ آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-».