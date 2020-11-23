شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء وصيانة الأرصفة بـ «مليجة» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الخدمات بقسم الصيانة، في بلدية مليجة، أعمال طلاء وصيانة للأرصفة، وذلك ضمن معالجة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضحت البلدية، أن فرقها نفذت حملة لإزالة المخلفات، من الأحياء والشوارع، وذلك ضمن جهود إزالة مسببات التشوه وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وحماية المرافق العامة.