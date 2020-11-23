شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انخفاض درجات الحرارة بمناطق القصيم، والرياض، والشرقية، لتسجل الصغرى، اليوم، ما بين ١٠-١٣ درجة مئوية.

وبين نائب المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نواف الشريف لـ«اليوم»، أن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل وشمال المدينة المنورة، ستشهد انخفاضا أيضا لتسجل الصغرى من ٥-١٠ درجات.

وأضاف الباحث في علوم الطقس نزيه الحيزان لـ«اليوم»، إن المملكة ستستقبل حالة جوية جديدة تبدأ من يوم ٢٥ نوفمبر، وتؤثر على قطاعات واسعة من المملكة تشمل الغربية والمرتفعات وأجزاء من جنوب منطقة المدينة المنورة وتبوك وشمال المملكة والرياض والقصيم والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية، وتتركز شدتها على القطاع الغربي والأوسط والشرقي من المملكة، وتستمر بالتأثير حتى مطلع ديسمبر؛ يُصاحب ذلك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وشهد عدد من مدن ومحافظات المملكة اليومين الماضيين هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تسببت في تجمعات للمياه في الطرق وبعض الأحياء بمختلف المناطق، ومنها شمال المنطقة الشرقية بحفر الباطن والقيصومة والخفجي وضواحيها، مع تدنٍ في درجات الحرارة، والتي تستمر خلال الأيام القادمة، وأيضا محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل والتي سبقتها رياح نشطة وأتربة مثارة.

ورفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة جاهزيتها في جميع المراكز الإسعافية بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة، وأعدت الهيئة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولا بأول.