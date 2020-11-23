شكرا لقرائتكم خبر عن فحص السكري بصفوى.. 600 مستفيد و11 إصابة والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الفعالية، التي شارك فيها 25 كادرا طبيا بمستشفى صفوى والمراكز التابعة، عن اكتشاف 11 مريضا بالسكر وضغط الدم.
وأوضحت مسؤولة الشراكة المجتمعية بمستشفى محافظة رأس تنورة وصفوى كفاية آل فاران، أن الفعالية أسفرت عن اكتشاف 8 حالات ارتفاع في السكر و٣ ارتفاع بضغط الدم، وتم تحويل المرضى للمراكز الصحية لمتابعة حالتهم وإجراء اللازم.
وبينت أن الفعالية شملت ركنا للاستشارات الطبية والمعلومات الأساسية عن الضغط والسكر، وأعراضهما وطرق الوقاية، والأنظمة الغذائية السليمة.
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