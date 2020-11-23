شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا والأمن الغذائي» بملتقى جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تعزز ممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة، كما يأتي استشعارا من الجامعة بدورها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من مقام القيادة الرشيدة، أيدها الله.
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