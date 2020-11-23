شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: 30 % زيادة في قدرة الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لدى الولايات المتحدة ومجموعة العشرين فرصة هائلة لمواصلة البناء نحو بيئة أفضل، والعمل معًا نحو حماية بيئتنا وتعزيز الوصول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بتقديم مستقبل الفرص والازدهار والأمل لدولنا في جميع أنحاء العالم.

وقال: «يشرفني كثيرًا أن أقدم المستجدات لدول مجموعة العشرين حول جهودنا التاريخية لحماية البيئة في الولايات المتحدة والعالم، وخلال إدارتي فإن الإشراف البيئي هو التزام على مدى السنوات الأربع الماضية، وقطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأنظف في جودة الهواء والمياه عالميًا».

وأضاف أن بلاده استثمرت أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما في ذلك ملايين الدولارات لحماية الأطفال من الرصاص في مياه الشرب، وتعهّدت بزراعة مليار شجرة مساهمة في مبادرة زراعة تريليون شجرة، كذلك تم التوقيع على قانون الهواء الطلق الأمريكي، في استثمار هو الأمثل في الحدائق الوطنية منذ أكثر من قرن مضى.

وتابع قائلًا: «لقد وقّعت على قانون إنقاذ بحارنا لحماية بيئتنا من الدول الأجنبية التي تلوث محيطاتنا بالحطام، ففي العام الماضي قامت وكالة حماية البيئة بتنظيف مواقع تلوث رئيسية أكثر من أي عام خلال ما يقرب من عقدين».

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن بلاده خفضت من انبعاثات الكربون لتتصدر دول العالم في هذا الصدد، وحققت نسبة عالية بلغت 7% في نظافة الهواء، وجعل الطاقة مستقلة ومدعومة بالتخفيضات الضريبية والتنظيمية التاريخية، لتصبح الولايات المتحدة المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم.

وأشار إلى أن الشركات الأمريكية طوّرت تقنيات مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، من خلال الابتكار، لافتًا النظر إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية زادت قدرة الكهرباء المتجددة لدى الولايات المتحدة 30%، مما مكّنها من حماية عمالها وإيجاد وظائف جديدة، وحماية البيئة.