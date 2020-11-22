، ضعف نفاذية "طويق والموسى والغروب" يعيد طفح المجاري للسطح ،

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كشف المجلس البلدي بمدينة الرياض، أنه تمت مخاطبة الأمانة حول معاناة سكان بعض أحياء غرب العاصمة والمتمثل في كل من أحياء الغروب وطويق والموسى، مع طفح مياه الصرف الصحي والذي عاد للسطح وتسبب في مشاكل كبيرة في البنية التحتية للأسفلت، وازدياد الحفر في أرجاء تلك الأحياء.
وأوضح أنه تمت الإفادة بأن المشكلة الرئيسية لحي طويق والموسى ومخطط الغروب، تتلخص في عدم توفر شبكات للصرف الصحي، إضافة إلى اتصاف مناطق غرب الرياض بنفاذية ضعيفة جدًا تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض.
وبينت الأمانة في إفادتها للمجلس البلدي، أنه تم وضع حلول مؤقتة تتمثل في تنفيذ شبكات خفض منسوب المياه الأرضية إلى حين قيام شركة المياه بإنشاء شبكات الصرف الصحي في جميع الأحياء، لافتة إلى أن شركة المياه أوضحت أنه تم تغطية 80% من شبكة الصرف بأحياء الموسى وطويق.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قد وجه قبل عامين شركة المياه الوطنية بسرعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي لكامل مخطط الموسى بحي طويق، الذي يعاني من تسربات المجاري وظهور المستنقعات وما يسببه ذلك من تدهور الوضع البيئي وتدني مستوى السلامة العامة والإضرار بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة.
كما وجه، الشركة بضرورة استمرار وتكثيف عمليات نزح المياه منه ورفع الضرر عن المواطنين.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 05:33 PM
حلول مؤقتة لحين اكتمال مشروع الصرفضعف نفاذية "طويق والموسى والغروب" يعيد طفح المجاري للسطح
كشف المجلس البلدي بمدينة الرياض، أنه تمت مخاطبة الأمانة حول معاناة سكان بعض أحياء غرب العاصمة والمتمثل في كل من أحياء الغروب وطويق والموسى، مع طفح مياه الصرف الصحي والذي عاد للسطح وتسبب في مشاكل كبيرة في البنية التحتية للأسفلت، وازدياد الحفر في أرجاء تلك الأحياء.
وأوضح أنه تمت الإفادة بأن المشكلة الرئيسية لحي طويق والموسى ومخطط الغروب، تتلخص في عدم توفر شبكات للصرف الصحي، إضافة إلى اتصاف مناطق غرب الرياض بنفاذية ضعيفة جدًا تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض.
وبينت الأمانة في إفادتها للمجلس البلدي، أنه تم وضع حلول مؤقتة تتمثل في تنفيذ شبكات خفض منسوب المياه الأرضية إلى حين قيام شركة المياه بإنشاء شبكات الصرف الصحي في جميع الأحياء، لافتة إلى أن شركة المياه أوضحت أنه تم تغطية 80% من شبكة الصرف بأحياء الموسى وطويق.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قد وجه قبل عامين شركة المياه الوطنية بسرعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي لكامل مخطط الموسى بحي طويق، الذي يعاني من تسربات المجاري وظهور المستنقعات وما يسببه ذلك من تدهور الوضع البيئي وتدني مستوى السلامة العامة والإضرار بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة.
كما وجه، الشركة بضرورة استمرار وتكثيف عمليات نزح المياه منه ورفع الضرر عن المواطنين.
، ضعف نفاذية "طويق والموسى والغروب" يعيد طفح المجاري للسطح ،
المصدر : الخليج 365
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