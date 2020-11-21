شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: نسعد باجتماع قادة «العشرين».. مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية تسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام.

وشدد خادم الحرمين عبر تغريدة على حسابه في «تويتر» اليوم (السبت) على أن مجموعة العشرين أثبتت في هذا العام قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

وقال الملك سلمان: «كانت مسؤوليتنا -وستظل- المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».