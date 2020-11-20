توقيتات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.. وموعد النتيجة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الجمعة، عن مواعيد الاختبارات التخصصية للرخصة المهنية المعتمدة، التي تتكون من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

وذكرت الهيئة (في بيان رسمي) أنه سيتم تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في 2020م، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر 2020م.

أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الكفايات؛ فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة بتاريخ 15 ديسمبر 2020م، وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية (اختبار التخصص) خلال الفترة من 23- 30 يناير 2021م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية (الاختبار التربوي العام) خلال الفترة من 20- 26 مارس 2021م.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30 مايو 2021م.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكل أنواعها (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون مؤهلا دون الجامعي

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