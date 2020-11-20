أسراب الجراد.. وزارة البيئة تحذر.. و6 مناطق سعودية تستعد لمكافحته

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحذيرًا بخصوص انتقال أسراب الجراد من سواحل إفريقيا الشرقية إلى سواحل المملكة، مشيرةً إلى 6 مناطق تستعد لمكافحته.

وقال الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقع «تويتر»: «تحذر الوزارة من انتقال الأسراب من سواحل إفريقيا الشرقية نحو سواحل المملكة ما بين رابغ وأملج لمدة 3 أيام».

وأضافت: «تعمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والقصيم وحائل والجوف بكامل جاهزيتها لمكافحة أسراب الجراد».

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