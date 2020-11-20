قمة العشرين.. مجلس التعاون الخليجي يُشيد بالجهود الاستثنائية لـ«السعودية»

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين والتي تنعقد افتراضيًّا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وثمن الحجرف، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون، الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها المملكة خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين، على الرغم من الظروف التي اجتاحت العالم أجمع.

وأكَّد أن المملكة أثبتت دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على كافة المستويات خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والعمل على مستقبل أفضل للجميع.

وأشار إلى أنّ هذه الرئاسة المستحقة وهذا النجاح الكبير يمثلان علامة فارقة في مسيرة مجموعة العشرين، الأمر الذي يجعلنا جميعا في دول مجلس التعاون نشعر بالفخر والاعتزاز بقدرات وإمكانيات ونجاح السعودية في قيادة أعمال هذه القمة.

وتمنى الحجرف، للمملكة وشعبها، دوام التقدم والنجاح في ظلِّ القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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