محمد بن مسعود - الدمام - 19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 08:48 PM مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج" مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج" حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج. الكلمات المفتاحية ، مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج" ،

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