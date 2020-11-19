السعودية اليوم / اتفاقية شراكة بين "صندوق الوقف الصحي" ومستشفيات ومراكز مغربي



الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

وقع معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية مع مستشفيات ومراكز مغربي لإجراء 400 عملية ماء أبيض (الساد) .

وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030 وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركا للقطاع الحكومي وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى سعي الطرفين إلى المساهمة في تقليل قوائم الانتظار من خلال إجراء 400 عملية مياة بيضاء في مراكز ومستشفيات الطرف الثاني المتواجد بها.

وتشمل العمليات التي ستجرى بموجب هذه الاتفاقية وعددها 400 عملية منها 100 عملية في الرياض، و85 عملية في جدة، و40 عملية في الدمام، و30 عملية في مكة المكرمة، و30 عملية في المدينة المنورة، و30 عملية في جازان، و30 عملية في عسير، و25 عملية في الأحساء، و20 عملية في القصيم، و10 عمليات في الخبر.

الجدير بالذكر أن صندوق الوقف الصحي هو كيان يهدف لتعزيز الصحة العامة للمجتمع من خلال إيحاء الوقف الصحي بحلول مستدامة ومؤثرة.

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17:51ت م

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