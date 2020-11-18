فيديو.. لحظة سقوط حمولة رافعة بالقرب من أحد الأشخاص في الرياض

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وثَّقت كاميرا مثبتة داخل سيارة حـادث سقوط حمولة من رافعة على طريق العروبة بالرياض.
وأظهر الفيديو سقوط الحمولة بالكامل في أحد مواقع البناء، لتسقط بالقرب من شخص كان موجودًا بالقرب من موقع سقوطها.
واستطاع هذا الشخص الابتعاد عن موقع سقوط الحمولة بعد انتباهه لخطورة الموقف، دون وقوع إصابات.
Source akhbaar24.argaam
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