، العراق.. إعدام 21 مداناً بالإرهاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينتسبون إلى 5 محافظات

نفذت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، حكم الإعدام بحق 21 مدانًا بـالإرهاب في سجن الناصرية المركزي، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.

وبينت مصادر أن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين جاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن المدانين يتحدّرون من محافظات: الموصل، والأنبار، وبغداد، والبصرة، وذي قار.

ولا يمكن تنفيذ حكم الإعدام وفق القانون العراقي دون مصادقة رئيس الجمهورية، التي تأتي بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم طلب استئناف أو تمييز للحكم.