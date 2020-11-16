شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خامس مراحل القافلة الزراعية بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم الإثنين المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين بالمنطقة، وتستمر 3 أيام بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. هزاع الرويلي إن القافلة تقام تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وستحرص على تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج للمزارعين والمهتمين بقطاع النشاط الزراعي بالمنطقة، بالإضافة إلى تعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتغيير ممارسات المزارعين الخاطئة في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها والتعريف بـ«سعودي قاب»، وأهمية برنامج «حصر».

وأضاف أن القافلة ستنطلق بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين لتقديم ورش ميدانية حول الممارسات الزراعية السليمة للنخيل والخضار المكشوفة والبيوت المحمية وأشجار الفاكهة، وتشمل الاستشارات الفنية والزيارات الحقلية ‏للمزارع وتحاليل التربة الزراعية ومياه الري وتشخيص الآفات وعلاجها وتشخيص الأمراض النباتية وعلاجها والآفات الحشرية ومكافحتها والتعريف ‏بخدمات القطاع الزراعي، إضافة إلى إقامة عدد من الورش الميدانية بالمنطقة، إلى جانب تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج التوعوية والإرشادية.