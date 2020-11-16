شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبياد العلمي».. 177 مشروعا نوعيا لمواجهة تحديات التنمية والان نبدء بالتفاصيل

تشارك موهوبات المنطقة الشرقية، في الأولمبياد الوطني العلمي على مستوى المملكة، بأضخم مشاركة تتضمن 177 مشروعًا مسجلًا، يجري تحكيمها من عدد من الخبراء والمختصين في مجلات علمية متنوعة، تتضمن حلولًا لمشكلات تنموية، وابتكارات تطويرية، وارتكزت المشاركات النوعية على أبحاث علمية ودراسات مستفيضة.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان أن طلابنا وطالباتنا يملكون مواهب إبداعية في التخصصات المختلفة ولديهم إمكانات في ظل التطور التقني في القرن 21، ولديهم رؤى استشرافية وفكر نير تتطلب منا جميعًا تكثيف العمل لاكتشاف المواهب ورعايتها ودعمها لأنهم صناع المستقبل وقادته.

وأضاف، خلال كلمته في المعرض الافتراضي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إن شراكات الوزارة مع بيوت الخبرة العلمية وعلى رأسها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، تسير بخطى راسخة نحو تعظيم مكتسبات أهم الثروات الوطنية بتنمية شباب وشابات المستقبل ودعم المواهب للإبداع والابتكار وبناء المشاريع لتحقيق الأهداف، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن تميز طلاب وطالبات المنطقة الشرقية بحجم المشاركة العالمية في الأولمبياد الوطني بنحو 831 موهوبة، و177 مشروعًا، يأتي ترجمة للدور الداعم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اللذين يوليان التعليم كل رعاية واهتمام.

وأضاف إن سجل المنطقة الشرقية الذهبي في المسابقات محليًا ودوليًا تضمن نحو 10 مراكز عالمية و32 جائزة دولية خلال السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى الجوائز والمراكز على مستوى المملكة، التي كان للمنطقة الشرقية الريادة فيها.

من ناحيته، قال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن برامج الدعم للموهوبين والموهوبات في المنطقة، تبدأ من مراحل مبكرة لتعزيز الجوانب الإبداعية وصقل المواهب ودعم الابتكار ضمن برامج محددة، حيث تضع إدارة التعليم رعاية الموهوبين ضمن أهم برامجها في كل عام دراسي.

وأشاد بنتائج الطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية، إذ تمكنت من تحقيق قفزات مستمرة وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، مستعرضًا حجم المشاركة لعام 2021، ووصل عدد الموهوبات نحو 831 موهوبة، وتقديم 177 مشروعًا للتحكيم، فيما سجلت الموهوبات تأهل 29 طالبة للتصفيات النهائية، وحصدت 4 جوائز دولية خاصة و9 أخرى محلية و8 مراكز محلية خلال العام الجاري.