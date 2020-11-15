شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة إقلاع طائرة الخطوط السعودية من مطار حائل وسط أجواء رعدية ممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أظهر مقطع لحظة إقلاع طائرة الخطوط السعودية من طراز A320 من مطار حائل وسط أجواء رعدية ممطرة.

ووثق المقطع المنظر الجميل لإقلاع الطائرة وسط الأجواء الماطرة، ووفقا للمقطع فإنه لا يوجد من تصريف بالمدرج.

وكانت الخطوط السعودية احتفت بوصول الطائرة الأخيرة من طراز ايرباص (A320ceo) , ذات الممر الواحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مقر شركة "ايرباص" في تولوز بفرنسا.