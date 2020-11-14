شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح علاقة السمنة المفرطة بالإصابة بكورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة،اليوم السبت، عن علاقة الإصابة بالسمنة المفرطة والتقاط فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة إن الشخص يصنف على أنه مصاب بالسمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم 30 فأكثر.

ولفتت إلى أن السمنة تقلل المناعة في الجسم، وتزيد من نسبة خطورة الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث أن السمنة تقلل من حصول الجسم على نسبة كافية من الأكسجين.

ونصحت الوزاة باتباع نظام غذائي صحي للوقاية من السمنة.