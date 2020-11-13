مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس

الخميس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

05:54ت م

0269



www.spa.gov.sa/2157511 الخميس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس05:54ت م0269

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