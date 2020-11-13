السعودية اليوم / تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 26 ربيع الغول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و 900 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

// انتهى //

03:25ت م

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نواكشوط 26 ربيع الغول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و 900 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.// انتهى //03:25ت م0255

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