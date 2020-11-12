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شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-11-12
اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.