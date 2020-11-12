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اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

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2020-11-12

اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.


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