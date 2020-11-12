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شكرا لقرائتكم 200 سلم كهربائي لتسهيل الحركة في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
200 سلم كهربائي لتسهيل الحركة في المسجد الحرام
تخدم 105 آلاف شخص كل ساعة في التوسعة
متابعات الخليج 365 - واس
تباشر فرق التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين متابعة الخدمة في 200 سلم كهربائي في أرجاء المسجد الحرام ، بإشراف 20 مهندساً سعودياً للتأكد من الحالة التشغيلية وكفاءة الأداء ورصد الملاحظات وسرعة معالجتها.
وتتوزع السلالم الكهربائية التي تخدم 105 آلاف شخص كل ساعة في التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، وثماني سلالم داخلية.
وجرى إضافة 8 وحدات من السلالم الثابتة مؤخرا في التوسعة لخدمة حركة المصلين والمعتمرين، علاوة على سبعة سلالم أنشئت في وقت سابق.