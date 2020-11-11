محمد بن مسعود - الدمام - المستوى الأخضر أكثر توفيراً تفاجأ يوسف الجراح عند زيارته لجاره بشدة الحرارة المنبعثة من داخل المنزل، وعندما تفحص السبب وجده يستخدم المصابيح المشعة والمتوهجة والتي تبعث الحرارة بطريقة هائلة، وترفع مستوى الاستهلاك الشهري.

يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" حثّ على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية. 11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 09:06 PM المستوى الأخضر أكثر توفيراً بالفيديو.. قصة "الجراح" مع جاره والمصابيح المشعّة بالفيديو.. قصة "الجراح" مع جاره والمصابيح المشعّة تفاجأ يوسف الجراح عند زيارته لجاره بشدة الحرارة المنبعثة من داخل المنزل، وعندما تفحص السبب وجده يستخدم المصابيح المشعة والمتوهجة والتي تبعث الحرارة بطريقة هائلة، وترفع مستوى الاستهلاك الشهري.

يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" حثّ على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. قصة "الجراح" مع جاره والمصابيح المشعّة ،

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