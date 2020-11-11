شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

• إعمار اليمن يقدم دعم لوجستي لوزارة الزراعة للسيطرة على الجراد

عقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، اجتماعًا مع وفد من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ووفد من منظمة الاغذية والزراعة "الفاو"، لدعم أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن، ومناقشة الوضع الحالي للجراد الصحراوي بالمنطقة المؤثر على انتشار الجراد بالمملكة.

وأوضح المهندس العيادة خلال الاجتماع أن السيطرة على الجراد في اليمن سيقلل من خطره على كثير من دول المنطقة، كما سيقلل من حاجة المنظمة لطلب معونات دولية، لافتًا إلى أن التركيز حالياً منصب على مكافحة الجراد في دول التكاثر ومنها اليمن لتدعيم إمكانياته لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وأضاف العيادة أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من الدعم الذي قدم لعدة دول من المملكة دعمًا لجهود المكافحة بتلك الدول واستعداداتها لمواجهة استمرار التفشي في ظل التوقعات للفترة المستقبلية القادمة.

وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة بأن البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن سيقوم بتقديم دعم لوجستي لوزارة الزراعة والري باليمن كما سيقدم معدات واليات للمكافحة مع المشاركة في خطط تتنموية تدريبية للجانب اليمني ، مشددًا على اهمية التنسيقات بين البرنامج ومنظمة الاغذية الفاو للقيام بعمل المكافحة بأسرع ما يمكن.

من جانبه وفي سياق متصل طالب وفد منظمة الأغذية والزراعة “الفاو" خلال الاجتماع بضرورة سرعة تأمين احتياجات أعمال المكافحة بتدعيم الفرق الميدانية بالأجهزة والمبيدات اللازمة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الفرق لتتمكن من القيام بعملية المكافحة على الوجه الأفضل.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد استمرارًا لاهتمام المملكة ودعمها لدول المنطقة في مكافحة الجراد الصحراوي الذي أثر على القطاع الزراعي في عدة دول، حيث تعتبر المملكة من أكبر الداعمين لدول هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى والتي تضم 16 دولة.