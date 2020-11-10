بومبيو لخامنئي: سرقت أموال شعبك وحكمك ديكتاتوري

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، بسرقة مئات الملايين من الدولارات من الشعب الإيراني.

و حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، كان بومبيو يرد على ادعاء خامنئي بأن الانتخابات الأمريكية أظهرت الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية، وغرد قائلًا: ” خامنئي، لقد سرقت شخصيًّا مئات الملايين من الدولارات من شعبك”.

بومبيو يرد:

وقال بومبيو: “اليوم، يتضور شعبك جوعًا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية الحكم الديكتاتوري الخاص بك، وأعرب عن آرائه بشأن النظام الإيراني بعد أن وصف زعيمه الانتخابات الأمريكية بأنها مشهد”.

كما هاجم خامنئي بوحشية إدارة ترامب مدعيًا ​​أن هناك تراجعًا سياسيًّا ومدنيًّا وأخلاقيًّا واضحًا للنظام الأمريكي، ورد أن الولايات المتحدة هي “أعظم أمة”.

انتهاكات حقوق الإنسان:

وشن بومبيو هجومًا خفيًّا على سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وقال: “الولايات المتحدة هي وستظل أعظم دولة في تاريخ البشرية”.

وأضاف: “نرحب باليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على رغبته”.

