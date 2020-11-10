شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل بعضويات «القيادة التربوية» في جامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بجامعة الباحة عن فتح باب التسجيل في عضوياتها للدورة الأولى.

وأوضح رئيس الجامعة د. عبدالله بن الحسين، أن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية هي إحدى الجمعيات العلمية التي سيكون لها دور فاعل وعلمي في مجال القيادة التربوية، وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. غانم الغامدي، إنه تمت الموافقة على تخفيض رسوم الاشتراكات السنوية في الدورة الأولى لانطلاق الجمعية، سعيا من الجامعة إلى إتاحة فرصة الاشتراك في العضويات لأكبر عدد من المتخصصين والمهتمين والعاملين في مجال تخصص الجمعية للاستفادة من خدماتها المستقبلية في سبيل التنمية القيادية.

وأبان رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية د. عمير الغامدي، أن الجمعية فتحت باب التسجيل في ثلاث عضويات هي، العضوية العاملة وتخدم المتخصصين الحاصلين على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية، وعضوية الانتساب وتخدم الطلاب الجامعيين في مجال تخصص الجمعية، وكذلك العاملين والمهتمين بمجال الجمعية ممن لا تتوافر لديهم معايير الحصول على العضوية العاملة، إضافة للعضوية الشرفية، حيث تمنح لكل من يقدم للجمعية خدمات مادية أو معنوية أو يسهم في تطوير مجالات اهتمامها داخل المملكة وخارجها.