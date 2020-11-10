شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع خرسانة مخالف بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية تاروت معالجة وصيانة الأجزاء التالفة في شارع عمار بن ياسر.

وواصلت جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية، وأغلقت مصنعا للخرسانة لعدم وجود ترخيص، وورشة سيارات لممارسة النشاط خارج حدود المحل، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهما.

ووجهت الإدارة العامة لصحة البيئة ببلدية المحافظة الإدارات المرتبطة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أصحاب المحلات التجارية ومرتاديها بالالتزام بها.