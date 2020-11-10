شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق العدالة وتطبيق الشريعة في «حماية النزاهة ومكافحة الفساد» والان نبدء بالتفاصيل

تسلط ورشة عمل متخصصة بعنوان «حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، والتي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الضوء على جهود حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -، في المحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال العدالة، وتطبيق الشريعة في أنظمة مكافحة الفساد، مستهدفة بذلك تعزيز ثقافة الحقوق وأثرها في مكافحة الفساد.

وتناقش الورشة، التي يفتتحها أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، بحضور مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد د. ناصر الخيل، بعد غد الخميس، في قاعة الاجتماعات بالأمانة، الأنظمة واللوائح وأنماط الفساد والآثار المترتبة عليه.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الورشة تسهم في إبراز الجهود القانونية للمملكة في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، بما يتوافق مع رؤيتها 2030، وحرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة، للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تؤكد بذلك دور الشفافية التي تكافح التجاوزات والممارسات المخالفة للقانون واستغلال النفوذ، والتي بدورها تعزز الثقة في هذه الأنظمة وتحسين نوعية الحياة والتنمية المستدامة.