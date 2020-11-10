شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بلاغات صحية لـ«940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 8 بلاغات صحية بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وشملت المخالفات 3 بلاغات لعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغا يتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، إضافة إلى 4 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات تتعلق بالمخالفات في مساكن العمال، أو الزحام داخل المنشآت، أو بشأن الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.