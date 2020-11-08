

الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع مركز الابتكار الرقمي بشركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة

وتتضمن المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة عصام بخاري ووكيل الوزارة لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان مؤخراً دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الألعاب الالكترونية من خلال برنامج الإرشاد والاستشارات المقدم من الشركة من حيث التقييم والنواحي التقنية والفنية والتسويقية، إضافة الى التعاون في مجال التطوير والتوظيف بهدف المساعدة في ربط خريجي برامج التدريب والتطوير في مجال الألعاب الإلكرونية مع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

15:41ت م

0115



الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسوقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع مركز الابتكار الرقمي بشركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية " مسك " تهدف لرفع مستوى التعاون في التوعية والدعم لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب الالكترونية.وتتضمن المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة عصام بخاري ووكيل الوزارة لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان مؤخراً دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الألعاب الالكترونية من خلال برنامج الإرشاد والاستشارات المقدم من الشركة من حيث التقييم والنواحي التقنية والفنية والتسويقية، إضافة الى التعاون في مجال التطوير والتوظيف بهدف المساعدة في ربط خريجي برامج التدريب والتطوير في مجال الألعاب الإلكرونية مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //15:41ت م0115

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين" وزارة الاتصالات ومانجا للإنتاج " لدعم أنشطة وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.