محمد بن مسعود - الدمام - "ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:05 PM
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:41 PM
في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
، "ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية! ،
المصدر : الخليج 365
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