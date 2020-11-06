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كشف بنك التنمية الاجتماعي، عن معالجته لأكثر من 120 ألف طلب لعملاء التمويل الاجتماعي، والعمل الحر من خلال المعاملات الواردة عبر بوابة الجهات الحكومية الموحدة، ضِمن مبادرات البنك أثناء جائحة كورونا؛ لتسهيل وتيسير الإجراءات التي تتم بين البنك والجهات الحكومية.
ويتعامل البنك عبر البوابة، مع 780 جهة وفرعًا للجهات الحكومية في جميع مناطق المملكة؛ من خلال تفويض 3100 مستخدم في تلك الجهات، لإجراء العمليات وإكمال النماذج المتعلقة بطلب التمويل بشكل إلكتروني؛ حيث يحرص البنك على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية؛ بهدف تيسير عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وأتمتتها، وتسريع رحلة العميل في التقديم على المنتجات التمويلية للبنك.
وكرّم نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي، فريق العمل المعنيّ بالبوابة الحكومية بقطاع التمويل الاجتماعي؛ مقدمًا شكره وتقديره للفريق على الجهود المبذولة في خدمة عملاء البنك.
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 06:03 PM
ضمن المبادرات أثناء الجائحة لتسهيل وتيسير الإجراءات مع الجهات الحكومية
كشف بنك التنمية الاجتماعي، عن معالجته لأكثر من 120 ألف طلب لعملاء التمويل الاجتماعي، والعمل الحر من خلال المعاملات الواردة عبر بوابة الجهات الحكومية الموحدة، ضِمن مبادرات البنك أثناء جائحة كورونا؛ لتسهيل وتيسير الإجراءات التي تتم بين البنك والجهات الحكومية.
ويتعامل البنك عبر البوابة، مع 780 جهة وفرعًا للجهات الحكومية في جميع مناطق المملكة؛ من خلال تفويض 3100 مستخدم في تلك الجهات، لإجراء العمليات وإكمال النماذج المتعلقة بطلب التمويل بشكل إلكتروني؛ حيث يحرص البنك على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية؛ بهدف تيسير عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وأتمتتها، وتسريع رحلة العميل في التقديم على المنتجات التمويلية للبنك.
وكرّم نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي، فريق العمل المعنيّ بالبوابة الحكومية بقطاع التمويل الاجتماعي؛ مقدمًا شكره وتقديره للفريق على الجهود المبذولة في خدمة عملاء البنك.
، بنك التنمية الاجتماعية: معالجة 120 ألف طلب لعملاء التمويل الاجتماعي والعمل الحر ،
المصدر : الخليج 365
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