السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن طلال يستقبل السفير البرتغالي



الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، اليوم، بمقر الوزارة، سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة لويس ألميدا فيراز.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالسفير البرتغالي، منوّها بتميّز العلاقات التي تجمع بين البلدين، قبل أن يتبادل الجانبان الأحاديث الودية المشتركة، وبحث المزيد من التعاون والفرص بين البلدين في مجال الإسكان، وآلية توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين، كما استعراضا العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

من جانبه، عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.

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21:18ت م

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