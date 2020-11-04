الأرصاد عن طقس الخميس: أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة في 8 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غدٍ الخميس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما توقّعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما يشهد البحرالأحمر رياح سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى مرتين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأوضحت الأرصاد، أن الخليج العربي يشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، بينما تكون حالة البحر بشكل عام، خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، غدًا الخميس.

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