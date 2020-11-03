السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن



الرباط 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن إذا خرج الوضع الصحي المرتبط بجائحة

وقال العثماني اليوم أمام أعضاء مجلس المستشارين: إن هذه العودة إلى الحجر الشامل رهينة بمدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن الوضعية الوبائية في بلاده مقلقة، لكنها لم تخرج بعد عن السيطرة، لافتاً الانتباه إلى أن جهود جميع الفاعلين، يجب أن تتجه أولاً للحد من توسع انتشار الجائحة ومحاصرتها، وثانياً لاستئناف النشاط الاقتصادي ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وأشار إلى أن الوضع الصحي الحالي سيضطر الحكومة المغربية إلى تشديد أكبر في الإجراءات الاحترازية الجماعية، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد في عدد الحالات المسجلة يومياً، وكذا في عدد الحالات الحرجة والوفيات، داعياً مواطني بلاده إلى عدم التراخي أو التهاون، والاستمرار في اليقظة والحذر، والالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة.

// انتهى //

22:14ت م

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الرباط 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسأكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن إذا خرج الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا عن السيطرة، رغم آثاره الاقتصادية والاجتماعية الهائلة.وقال العثماني اليوم أمام أعضاء مجلس المستشارين: إن هذه العودة إلى الحجر الشامل رهينة بمدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن الوضعية الوبائية في بلاده مقلقة، لكنها لم تخرج بعد عن السيطرة، لافتاً الانتباه إلى أن جهود جميع الفاعلين، يجب أن تتجه أولاً للحد من توسع انتشار الجائحة ومحاصرتها، وثانياً لاستئناف النشاط الاقتصادي ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.وأشار إلى أن الوضع الصحي الحالي سيضطر الحكومة المغربية إلى تشديد أكبر في الإجراءات الاحترازية الجماعية، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد في عدد الحالات المسجلة يومياً، وكذا في عدد الحالات الحرجة والوفيات، داعياً مواطني بلاده إلى عدم التراخي أو التهاون، والاستمرار في اليقظة والحذر، والالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة.// انتهى //22:14ت م0215

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