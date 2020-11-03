شكرا لقرائتكم خبر عن التمديد عاماً لمجلس هيئة الصحفيين لاستكمال مشروعاته والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك عن التمديد عاماً لمجلس إدارة الهيئة لاستكمال مشاريعها مشيراً عقب اجتماع أعضاء الجمعية العمومية اجتماع الهيئة الذي عقد اليوم (الثلاثاء) «حضوريا» بمقرها بالرياض إلى انه تم عرض وإقرار ميزانية 2019 خلال اجتماع أعضاء المجلس.

وقال المالك: تداولنا خلال اجتماعنا مع الجمعية العمومية الكثير من الأفكار التي تصب في مصلحة الاعلاميين والصحفيين بشكل خاص، مضيفاً انه كان هناك توافق بالأفكار نتج عنه موافقة الجمعية على التمديد لعام كامل لمجلس الإدارة لاستكمال المشاريع التي تحقق جزء منها، وكان التمديد بناء على مقترح من الأعضاء.

هذا ودعت هيئة الصحفيين السعوديين أعضاءها المجددين عضويتهم للعام الحالي 2020، لحضور الاجتماع وذلك للإسهام في نقاشاتها بما يخدم مسارها وتطلعاتها القادمة لخدمة المهنة والمهنيين، حيث حضر الاجتماع أكثر من 85 عضواً من مختلف الوسائل الإعلامية طرحوا افكارهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم على المجلس لمناقشتها وادراجها ضمن جدول الاعمال لبحث سبل تطبيقها وتنفيذها على ارض الواقع لما في ذلك خدمه للصحفيين السعوديين.

وعرض خلال الاجتماع لإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها في الفترة الماضية، والمصادقة على قوائمها المالية.