شكرا لقرائتكم خبر عن التمديد عاماً لمجلس هيئة الصحفيين لاستكمال مشروعاته والان نبدء بالتفاصيل
وقال المالك: تداولنا خلال اجتماعنا مع الجمعية العمومية الكثير من الأفكار التي تصب في مصلحة الاعلاميين والصحفيين بشكل خاص، مضيفاً انه كان هناك توافق بالأفكار نتج عنه موافقة الجمعية على التمديد لعام كامل لمجلس الإدارة لاستكمال المشاريع التي تحقق جزء منها، وكان التمديد بناء على مقترح من الأعضاء.
هذا ودعت هيئة الصحفيين السعوديين أعضاءها المجددين عضويتهم للعام الحالي 2020، لحضور الاجتماع وذلك للإسهام في نقاشاتها بما يخدم مسارها وتطلعاتها القادمة لخدمة المهنة والمهنيين، حيث حضر الاجتماع أكثر من 85 عضواً من مختلف الوسائل الإعلامية طرحوا افكارهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم على المجلس لمناقشتها وادراجها ضمن جدول الاعمال لبحث سبل تطبيقها وتنفيذها على ارض الواقع لما في ذلك خدمه للصحفيين السعوديين.
وعرض خلال الاجتماع لإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها في الفترة الماضية، والمصادقة على قوائمها المالية.