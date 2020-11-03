شكرا لمتابعة خبر عن بدء ضخ المياه إلى قرى جديدة في صامطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن بدء ضخ المياه إلى قرى جديدة في محافظة صامطة بمنطقة جازان لخدمة 31 ألف مستفيد.

وفي السياق نفسه، أوضحت الشركة، أن ذلك يأتي بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسبة التغطية، والاستغناء عن سقيا 1300 صهريج شهريًا سعة 8 طنًا.

وأكدت "المياه الوطنية" على العملاء بمحافظة صامطة تقديم طلب الخدمة، وتحديث البيانات من خلال الفرع الإلكتروني عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا .