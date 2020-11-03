توزيع 3547 جهازا لوحيا على طلاب عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت إدارة تعليم منطقة عسير 3547 جهازا لوحيا و1740 شريحة بيانات للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية، ضمن مبادرة «التمكين الرقمي». وأوضح منسق برنامج تكافل أحمد العكاسي، أن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة، لدعم الطلاب والطالبات لمواصلة مسيرتهم التعليمية عن بعد. وأشار إلى أنه جرى توزيع الأجهزة على ثلاث دفعات، الأولى والثانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وشملت 1740 جهازا وشريحة بيانات، بواقع 816 جهازا وشريحة للبنين، و924 جهازا وشريحة للبنات، فيما تضمنت الدفعة الثالثة تسليم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة 1807 أجهزة وشرائح بيانات، بواقع 901 جهاز وشريحة للبنين، و906 أجهزة وشرائح للبنات.

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