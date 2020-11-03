فيديو.. الكلاب الضالة تزاحم المواطنين في أكبر منتزهات حفر الباطن!

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” عددًا كبيرًا من الكلاب الضالة التي تتجول في منتزه وادي فليج الذي يعتبر من أكبر المنتزهات في حفر الباطن ويقصده المواطنون وأطفالهم، خصوصًا من يمارسون رياضة المشي.

وتذمر عدد من المواطنين عبر متابعات الخليج 365 من كثرة أعدادها بالمسطحات الخضراء، موضحين أنها أصبحت تشكل هاجسًا مرعبًا على أطفالهم، مطالبين أمانة حفر الباطن بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها.

من جانبه، أكد متحدث أمانة حفر الباطن، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن مكافحة الكلاب الضالة مستمرة يوميًّا ويتم رصدها والتعامل معها.

وعن تفاصيل التعامل معها رفض المتحدث التوضيح.





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