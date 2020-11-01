فيديو.. أمطار غزيرة جدًّا على القريات

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التي شهدتها محافظة القريات في أول حالة مطرية تشهدها المنطقة اليوم الأحد.

ووصف مصور أحد المقاطع الأمطار بأنها غزيرة جدًّا، سائلًا الله أن تكون محملة بالخير والبركة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول مطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تبدأ الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم ضعيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك وشمالي الجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاء من مناطق عسير الباحة وربما جازان.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “وفق الاستقراء المناخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطارًا في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد إبريل ومارس، مع استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يوميًّا”.

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